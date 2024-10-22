Земля уходит из-под ног после замены труб в селе Алматинской области (видео)

Жители села Мынбаево в Алматинской области пожаловались на последствия прокладки нового водопровода, после которого в земле застревают машины и животные, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, жители утверждают, что после ремонта часть сетей заменили, но грунт не утрамбовали как положено. Теперь во время дождя на проезжей части образуется месиво из грязи и воды. По словам местных жителей, теперь застревают автомобили и гибнут животные.

Сельчане рассказали, что одна корова погибла, провалившись в яму. Другая наступила в огромную лужу рядом с трансформатором, ее убило ударом тока. Люди опасаются, что такое может случиться и с ними. А еще жители сомневаются в качестве самих труб.

"Трубы, которые они завезли, они все лето лежали под солнцем. Берет сомнение, что эти трубы уже не того качества, какого должны быть. Это одно.

А второе: эти трубы без маркировки. Я считаю, что они больше похожи на трубы ПХВ - ну, под канализацию. Теперь они технологию прокладки этих труб вообще не выдерживают. Глиной делают подушку сверху этой трубы. Но они этого не делали", - считает местный житель Серик Серикбаев.

По мнению людей, именно поэтому грунт над трубами сильно проседает. Также они утверждают, что рабочие неправильно установили колодцы, а люки расположены выше земли, бетонные конструкции не загерметизировали.

По словам сельчан, рабочие повредили старый водопровод, из-за этого дважды произошли прорывы. Подтопило пять домов на двух улицах. Неделю назад затопило двор Алены Нырковой, Под водой оказались стройматериалы, они стали непригодными.

"Мы позвонили подрядчику, позвонили "водяным", что у нас прорыв, видео это отправили. Никого не было. Дети сами сняли с себя ботинки, все, и начали в этой воде, в этой грязи копать во дворе яму, чтобы вода туда шла, а не дальше шла ко мне в дом. Все размыто, все разрыто было это. Естественно, мне тяжело ребенка вывозить на улицу. На коляске попробуйте вывезти его", - поделилась Алена Ныркова.

Сельчане устроили большое собрание в местном акимате. Большинство накопившихся вопросов адресовали подрядчику. Но руководитель подрядной организации не стал отвечать на вопросы.

В акимате подтвердили, что трудности возникают по вине подрядчика.

"Работа завершена на 80%. Но есть, да, жалобы по новостройкам, где мы откопали трубы. Ну, обратную засыпку они полностью начинают. У нас есть и авторский надзор, и технадзор, которые это проверяют.

Пока все недоделки не устранят, мы этот объект принимать не будем. Мы сейчас, на сегодняшний день, по объему только оплачиваем деньги", - сказал руководитель отдела ЖКХ Жамбылского района Кайсарбек Абсейтов.

Он пообещал, что работы закончат до среды. Сообщатся, что сдать в эксплуатацию водопровод, по договору, должны 30 ноября. А потом начнут укладывать асфальт.

Источник: KTK

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