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Нецензурной лексикой оценили ремонт дорог жители поселка близ Астаны (видео)

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Жители села Тайтобе
Жители села Тайтобе. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге, передает сайт телеканала КТК.

"Х…й занимаются", - такими слова жители поселка Тайтобе оценили темпы строительства местных дорог.

Сельчане рассказывают, что работа застыла еще месяц назад. Из-за перекопанных улиц сельчане не могут даже топливом на зиму запастись. 

"Выделена огромная сумма – 3 миллиарда тенге, но, как вы сами видите, результат. Отопительный сезон, уголь люди элементарно не могут завести к себе домой. Дороги перекопали, все бросили", - возмущен сельчанин Руслан Айтжанов.

Благоустройство поселка заказывал акимат соседнего города Косшы. Там заявляют, что свои обязательства по финансированию перед строительной компанией выполнили, а теперь и сами не меньше жителей переживают за сельские дороги.

"На сегодняшний день генеральным подрядчиком работа остановлена из-за внутренних неурядиц в работе. До этого дня мы шли навстречу, ждали, что… вот запустимся. Нет, так стоит вопрос о расторжении работ", - заявил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Косшы Сырым Ракишев.

Но в компании утверждают, что виной всему закон, а точнее, ограничение на перемещение большегрузов по дорогам общественного пользования.

"На всех дорогах стоят стойки, есть закон по РК, согласно закону, не больше 8 тонн нагрузка на ось. Раньше мы возили крупным грузовым транспортом – сороковками и завозили 35-40 тонн за один раз. В данной ситуации получается так, что в связи с тем, что пошел запрет, у нас по доставке поднялась цена в три раза", - прокомментировал главный инженер подрядной организации Евгений Попов.

В компании напоминают, что большинство дорог в селе уже сделали, и сейчас пытаются договориться о скидке на доставку грузов. Закончить строительство обещают до конца следующего года. 

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162664-necenzurnoy-leksikoy-ocenili-remont-dorog-zhiteli-poselka-bliz-astany-video/

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