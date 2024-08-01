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"Вообще ни пройти ни проехать": жители Павлодара пожаловались на разбитую дорогу

Опубликовано:

Хасар Хабылбеков встретился с павлодарцами
Встреча акима Павлодара с горожанами. Кадр из видео: instagram.com/khassarkhabylbekov/

Аким Павлодара Хасар Хабылбеков совершил объезд города по обращениям граждан. Он обсудил с жителями ремонт дороги, спортивной площадки и строительство сетей водоснабжения и канализации, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким Павлодара на своей странице в Instagram, жители дома 89 по улице Торайгырова попросили засыпать фрезерованным материалом двор, обрезать близко растущие к дому деревья, а также пожаловались на качество сетки футбольного поля.

"После дождей это что-то ужасное: вообще ни пройти ни проехать. Нам не надо асфальтирование. Нам надо фрезой и выровнять", - высказалась местная жительница.

"Фрезы у нас сколько хватит - мы сделаем. Продолжим в следующем году. Ямочный ремонт мы тоже сделаем, деревья обрежем", - ответил на замечания Хасар Хабылбеков.

Аким поручил отделу спорта устранить замечания в короткие сроки, отделу ЖКХ проработать вопросы по обрезке деревьев и завезти фрезу.

"Асфальтирование двора рассмотрим на следующий год", - отметил градоначальник.

По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова на улицах Ракетной и Актогайской в настоящее время проводятся работы по строительству сетей водоснабжения и канализации.

"Я помню, еще когда заместителем работал, вы же обращались насчет того, что здесь нужно сети строить водоснабжения, канализации. Мы этот проект разработали. В этом году реализация проекта идет, до конца августа планируем завершить. В сентябре - пуско-наладочные работы", - рассказал аким Павлодара.

Отмечается, что далее жители самостоятельно должны подключиться к сетям.

"Возможно, кто-то даже в этом году успеет подключиться", - уточнил Хасар Хабылбеков.

По этому вопросу градоначальник поручил своему заместителю провести собрание с жителями совместно с представителями ТОО "Павлодар-Водоканал" и АО "Павлодарская распределительная электросетевая компания" для разъяснения по получению техусловий.

Ранее аким Павлодара Хасар Хабылбеков рассказал, что дом, в котором он проживает, остался без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых магистралей. Их планируют завершить до 10 августа.

Также глава города проверил, как идет капитальный ремонт центральной набережной, который начали в этом году. Проект охватывает работы от Дома инвесторов до Естаевского спуска. В 2024 году планируется отремонтировать все лестницы, заменить бордюры и каскад фонтана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143248-voobshche-ni-proyti-ni-proehat-zhiteli-pavlodara-pozhalovalis-na-razbituyu-dorogu/

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