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Ремонт дороги вызвал недовольство жителей Карагандинской области (видео)

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Дорога в сторону села Центральное
Дорога. Кадр из видео: Видео пользователя @eva-gotskaya в Youtube

Жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасаются, что работы не завершат до наступления холодов, передает ekaraganda.kz.

Данная дорога ведет в сторону красивой достопримечательности - каньона Ошаганды. Более месяца назад дорожные рабочие начали там текущий ремонт дорожного полотна. Нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.

Жителей удивило, что текущий ремонт начался здесь только в сентябре. Хотя логичнее было бы залатать ямы еще весной, чтобы жители села Центральное и ближайших населенных пунктов могли все лето нормально ездить.

Мало того, что работы начались поздно, так еще и затянулись. В любой момент в Карагандинской области выпадет снег. Синоптики уже прогнозируют резкое понижение температуры до минусовых значений. Людей интересует, когда дорогу приведут в порядок.

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района сообщили, что работы на этой дороге возобновятся к концу этой недели.

"Подрядной организацией, задействованной в текущем ремонте и зимнем содержании данной дороги районного значения (Темиртау - Киевка - Караганда - РСХО, километры 0-9), в конце текущей недели будут возобновлены ремонтные работы на данной дороге", - ответили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области завершен средний ремонт 7-километрового участка автодороги Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау от поселка Нура до границы с Акмолинской областью. С ходом ремонта дороги лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

А в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173140-remont-dorogi-vyzval-nedovolstvo-zhiteley-karagandinskoy-oblasti-video/

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