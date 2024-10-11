Ремонт дороги вызвал недовольство жителей Карагандинской области (видео)
Опубликовано:
Жители Карагандинской области недовольны затянувшимся ремонтом дороги в село Центральное Бухар-Жырауского района. Они опасаются, что работы не завершат до наступления холодов, передает ekaraganda.kz.
Данная дорога ведет в сторону красивой достопримечательности - каньона Ошаганды. Более месяца назад дорожные рабочие начали там текущий ремонт дорожного полотна. Нарезали ямы, и вот уже несколько недель дорога находится в таком состоянии.
Жителей удивило, что текущий ремонт начался здесь только в сентябре. Хотя логичнее было бы залатать ямы еще весной, чтобы жители села Центральное и ближайших населенных пунктов могли все лето нормально ездить.
Мало того, что работы начались поздно, так еще и затянулись. В любой момент в Карагандинской области выпадет снег. Синоптики уже прогнозируют резкое понижение температуры до минусовых значений. Людей интересует, когда дорогу приведут в порядок.
В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района сообщили, что работы на этой дороге возобновятся к концу этой недели.
"Подрядной организацией, задействованной в текущем ремонте и зимнем содержании данной дороги районного значения (Темиртау - Киевка - Караганда - РСХО, километры 0-9), в конце текущей недели будут возобновлены ремонтные работы на данной дороге", - ответили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области завершен средний ремонт 7-километрового участка автодороги Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау от поселка Нура до границы с Акмолинской областью. С ходом ремонта дороги лично ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
А в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173140-remont-dorogi-vyzval-nedovolstvo-zhiteley-karagandinskoy-oblasti-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.