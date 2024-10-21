Информацию о "переименовании" Костаная прокомментировали в акимате

В Сети ранее опубликована информация о якобы переименовании города Костанай в Санар. В акимате Костанайской области отреагировали на данное заявление, передает NUR.KZ.

Ранее в Сети стала распространяться информация касательно того, что Костанай решено переименовать в Санар. При этом сообщение было выложено в TikTok-профиле, где публикуются якобы самые фейковые новости Казахстана.

В акимате Костанайской области, несмотря на это, решили все же отреагировать на шуточный пост и опровергли информацию.

"Касательно информации агентства KazNews о переименовании города Костанай в Санар заявляем, что данная публикация не имеет ссылок, документальных подтверждений. Следовательно, является недостоверной (фейковой). Напоминаем, что за распространение ложных сведений законодательно предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, ранее поднимался вопрос о переименовании города Петропавловск. Петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, появилась в Сети еще в 2022 году. Позднее об инициативе высказывались депутаты мажилиса.

Недавно этот вопрос прокомментировал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

"Я не скажу, что сегодня этот вопрос не поднимается, есть кто за переименование, есть, кто говорит, что сегодня не время для переименования. Мы реагируем на все это. Это не политический вопрос абсолютно", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.

Он добавил, что мнения разделились примерно одинаково.

Также мы писали, что в начале года Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.