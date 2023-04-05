На тему переименования Павлодара и Петропавловска порассуждали депутаты

Петропавловск. Фото: gov.kz

Депутаты мажилиса в кулуарах палаты высказались о переименовании некоторых городов Казахстана. Они подчеркнули, что этот вопрос должны решать маслихаты и местные жители, передает корреспондент NUR.KZ.

Отметим, что еще в прошлом году в Сети появилась петиция, авторы которой предложили переименовать город Петропавловск в Кызылжар, а город Павлодар – в Ертыс.

Сегодня же председатель партии Respublica и депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров заявил, что в вопросе переименования нужно учитывать мнение местных жителей.

"Я из Костаная, у нас есть Федоровский, Урицкий район, был Ленинский район. Но так сложилось, что в Урицком районе сами жители инициировали переименование в Сарыкольский район. А в Федоровском, наоборот, сохранили прежнее название.

Мы страна интернациональная, и должны учитывать все интересы. И в частности интересы людей, которые проживают в этом городе (Петропавловск – прим. ред.) и у которых есть свое мнение о нем", – заявил он.

В свою очередь депутат Ерлан Саиров, говоря о Петропавловске, сообщил, что еще у Сабита Муканова есть большое стихотворение "Кызылжар". То есть еще в советское время, по его словам, использовался данный этноним.

Добавим, что ранее на месте нынешнего города Петропавловска находилось урочище Кызыл-Жар – излюбленное место казахских стойбищ. Об этом говорится в книге Александра Семенова "Город Петропавловск за 200 лет (1752-1952)".

"То есть каждый в своей речи и быту может так называть город. Но официальное переименование – это прерогатива местного маслихата. Раз мы живем в правовом государстве, все должно быть в рамках закона: депутаты должны обсудить вопросы с местным населением и принять соответствующее решение", – добавил Саиров.

Прокомментировал он и ситуацию с предложением переименовать Павлодар.

"Оттуда родом Каныш Сатпаев, Шакен Айманов, можно назвать в честь них, я считаю. Опять-таки, это работа местного маслихата и населения. На уровне парламента такие предложения не оговариваются", – заявил депутат.

Напомним, когда появилась петиция о переименовании городов, Булат Жумабеков, который тогда являлся акимом Петропавловска, заявил, что на повестке акимата города вопрос о переименовании не стоит.

Позже ситуацию прокомментировал действующий на тот момент аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

"У нас пока этот вопрос на повестке не стоит. Я неоднократно на него отвечал, поэтому вопрос этот пока не стоит", – сообщил он.

Тем не менее экс-аким региона подчеркивал, что в целом в регионе ведется работа по переименованию населенных пунктов.

При этом предложения о переименовании двух городов Северного Казахстана звучали в стране и ранее. Тогда власти также заявляли, что не рассматривают вопрос о переименовании.

Добавим, что согласно Закону "О языках в РК" выдача заключений по наименованию, переименованию областей, районов и городов, а также уточнению и изменению транскрипции их наименований относится к компетенции Республиканской ономастической комиссии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015564-na-temu-pereimenovaniya-pavlodara-i-petropavlovska-porassuzhdali-deputaty/