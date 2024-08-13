"Это не политический вопрос": акима СКО вновь спросили о переименовании Петропавловска в Кызылжар

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в кулуарах правительства высказался о переименовании Петропавловска в Кызылжар - этот вопрос обсуждается уже несколько лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас есть очень много других вопросов, которые касаются и благоустройства, тепла, социального и экономического развития.

Я не скажу, что сегодня этот вопрос не поднимается, есть кто за переименование, есть, кто говорит, что сегодня не время для переименования. Мы реагируем на все это. Это не политический вопрос абсолютно", - сообщил Гауез Нурмухамбетов.

Он добавил, что мнения разделились примерно одинаково.

"Мы сегодня, в первую очередь, будем изучать мнение людей, и когда большинство будут за переименование, после этого мы будем ставить вопрос", - заявил аким.

Напомним, петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, появилась в Сети еще в 2022 году. Позднее об инициативе высказывались депутаты мажилиса.