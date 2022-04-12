Аким Петропавловска прокомментировал петицию о переименовании города

Петропавловск. Фото: gov.kz

В Сети появилась петиция, авторы которой предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар. По этому поводу высказался аким города Булат Жумабеков на своей официальной странице в Facebook.

Авторы петиции предложили переименовать Петропавловск в Кызылжар, а Павлодар - в Ертыс. В настоящее время свои голоса оставили более 38 тыс. человек, 25 тыс. из них поддержали идею, 13 тыс. - нет.

На ситуацию отреагировал аким Петропавловска Булат Жумабеков. Он заметил, что сейчас в соцсетях идут дискуссии сторонников и противников онлайн-петиции о переименовании города.

При этом она была создана физическим лицом на негосударственном сайте. Чиновники к этой инициативе не имеют никакого отношения.

"Хочу официально заявить, что на повестке акимата города вопрос о переименовании не стоит. Даже в случае, если этот вопрос возникнет, его рассмотрение будет происходить в соответствии с действующим законодательством в области ономастики и с учетом мнения населения, проживающего в нашем городе", - отметил аким.

Он призвал граждан уважать друг друга и напомнил об ответственности при комментировании в социальных сетях.

"В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу - "разные взгляды, но единая нация", - как сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана. Уверен, что жители нашего города солидарны с нашим президентом, мы всегда будем проявлять высокую культуру диалога и компромисса по отношению друг к другу", - резюмировал Булат Жумабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964586-akim-petropavlovska-prokommentiroval-petitsiyu-o-pereimenovanii-goroda/