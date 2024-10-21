Дождливо и ветрено будет на этой неделе в Астане: опубликован прогноз погоды

В столице Казахстана Астане в ближайшие 7 дней, с 21 по 27 октября, будет дождливо и ветрено. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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21 октября в Астане ожидается умеренный дождь. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 8 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

22 октября ожидается ясная погода. Температура составит около плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

23 октября обещают небольшой дождь. Средняя температура – плюс 7 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

24 октября в Астане вновь ожидается небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 8,8 м/с.

25 октября снова ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 9 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 9,1 м/с.

26 октября в столице будет дождливо. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,1 м/с.

27 октября, по прогнозам, в Астане ожидается небольшой дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 9,0 м/с.