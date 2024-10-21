До +25 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник, 21 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы, по данным синоптиков, будет безоблачно. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны сегодня прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают пасмурную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.