До +25 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник, 21 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы, по данным синоптиков, будет безоблачно. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны сегодня прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 4,1 м/с.
В Шымкенте сегодня обещают пасмурную погоду. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176556-do-25-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-segodnya/