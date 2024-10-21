Дожди и похолодание до 1 градуса обещают в Алматы на этой неделе

В ближайшие 7 дней, с 21 по 27 октября, в Алматы в основном ожидается ясная погода без осадков, но в отдельные дни в мегаполисе прогнозируют дожди. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

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21 октября в Алматы будет малооблачно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

22 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.

23 октября прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 14 градусов, а ночью опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

24 октября в Алматы обещают умеренный дождь. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,2 м/с.

25 октября ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

26 октября будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 15 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

27 октября, по прогнозам, будет также пасмурно. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.