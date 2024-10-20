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Сильный ветер, туманы и грозы: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана

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Сильный дождь в городе
Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана 21 октября из-за ветра, тумана и гроз, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 21 октября днем на западе, севере, 22 октября – на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, востоке, в горных районах области обещают туман и сильный ветер с порывами до 23 м/с. В Таразе также ожидаются туман и гроза.

21 октября ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В области Ұлытау ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, днем на западе, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с.

21 октября на востоке Атырауской области прогнозируют сильный дождь. На севере, юге области ожидается туман. В Атырау ночью и утром также ожидается туман.

Завтра утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, а в горных и предгорных районах области –ветер со скоростью до 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается гроза.

Ночью на севере, юге, в центре Кызылординской области также обещают грозу и усиление ветра до 15-20 м/с. Гроза ожидается и в Кызылорде.

21 октября ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром также прогнозируют туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176505-silnyy-veter-tumany-i-grozy-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-8-regionah-kazahstana/

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