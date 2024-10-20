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Солнечное воскресенье обещают жителям мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Листья лежат на земле
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 20 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176400-solnechnoe-voskresene-obeshchayut-zhitelyam-megapolisov-kazahstana/

Автор: Кристина Кривцанова

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Солнечное воскресенье обещают жителям мегаполисов Казахстана

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