Солнечное воскресенье обещают жителям мегаполисов Казахстана

В воскресенье, 20 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают ясную погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.