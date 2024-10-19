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Заморозки, гроза, туман: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Иней на траве
Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - ожидаются заморозки и туман, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

20 октября на севере, юге Атырауской области ожидается туман.

Завтра днем на западе, в центре Кызылординской области возможна гроза. Ветер восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.

В воскресенье в области Ұлытау усилится ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

20 октября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу тоже ожидается туман, в центре области - заморозки 3 градуса.

Также ночью и утром на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области пообещали туман.

20 октября ночью и утром на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Еще ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай - туман.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный в центре, на востоке области - порывы 15-18 м/с.

20 октября ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени сохранится с 20:00 субботы, 19 октября, в городах Семей и Усть-Каменогорск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176319-zamorozki-groza-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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