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Небольшое потепление пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Осенние листья на дереве
Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 19 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Температура днем поднимется до +14 градусов, а ночью опустится до -1 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны тоже пообещали погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до -2 градусов. Скорость ветра – 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.

Ранее синоптики предупредили, что в выходные на большей части Казахстана синоптики прогнозируют неустойчивую погоду - ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие несколько суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики сохранится преимущественно без осадков погода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2176179-nebolshoe-poteplenie-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Небольшое потепление пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

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