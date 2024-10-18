Новый подрядчик займется капитальным ремонтом школы в Қонаеве

Власти Қонаева расторгли договор с подрядчиком по капитальному ремонту средней школы № 4 имени К. Кайсенова за ненадлежащее исполнение обязательств, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, за ненадлежащее исполнение договорных обязательств по капитальному ремонту здания ГКУ "Средняя школа № 4 имени К. Кайсенова" договор с ТОО был расторгнут.

16 октября 2024 года был заключен договор с другим ТОО. Срок выполнения работ - согласно договорным обязательствам. Срок действия договора - до 31 декабря 2024 года.

17 октября 2024 года была организована встреча с подрядчиком на объекте с участием акима города, технического и авторского надзора, директора школы, а также родительского комитета.

Ранее акимат Қонаева расторг договор с подрядной организацией из-за нарушений условий выполнения обязательств по другим объектам. Завершение строительства объектов ожидается до конца года.

Помимо этого, в Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди.

Также в городе ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.