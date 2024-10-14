Акимат Қонаева расторг договор с недобросовестным подрядчиком

Акимат Қонаева расторг договор с подрядной организацией из-за нарушений условий выполнения обязательств. Завершение строительства объектов ожидается до конца года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, одно из ТОО ранее выиграло тендер на строительство нескольких объектов в городе.

Один из них - проект по замене тепловых сетей в микрорайонах № 2, 4, 5. Договор с данной компанией был подписан в апреле 2023 года, но из-за задержек в сроках выполнения работ отдел ЖКХ несколько раз направлял подрядчику письма, после чего дело рассматривалось в суде.

В итоге отдел акимата принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

После этого на портале государственных закупок был проведен новый конкурс, по итогам которого договор был заключен с другим ТОО. Новая компания уже приступила к работам.

В настоящее время проверяется правильность соединения тепловых труб и закапываются вскрытые участки. В целом, 70% строительно-монтажных работ завершено, а в дальнейшем планируется благоустройство вдоль улицы Алматы.

Ремонт теплосетей. Фото: Акимат Қонаева

Второй проект включал в себя строительство трех многоквартирных домов по 60 квартир в микрорайоне № 10. В связи с невыполнением обязательств договор с тем же ТОО также был расторгнут.

Для завершения строительства нового объекта в сентябре 2024 года был подписан новый договор с другим ТОО. Строительно-монтажные работы уже завершены на 95%. Планируется, что многоквартирные жилые дома будут введены в эксплуатацию до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве началась реставрация детских площадок. Ремонтные работы проводятся в 1-м и 2-м микрорайонах, другие заявки будут выполнены по очереди.

Помимо этого, в Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году. В акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.