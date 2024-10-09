Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туристические дороги ремонтируют в Қонаеве

Опубликовано:

Дороги у Капчагайского водохранилища
Дороги. Фото: акимат Қонаева

В Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в пресс-службе акимата, побережье Капшагайского водохранилища включено в Карту туристификации РК.

"В связи с этим на улице Речников проводится текущий ремонт дороги до зоны отдыха "Morelux". Протяженность улицы составляет около 2 километров. В будущем планируется реализация других проектов по развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на пяти участках дорог в городе проводится ямочный ремонт.

Также в акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

"Улица четырехполосная длиной 14,3 километра. Завершение проекта запланировано на следующий год. В рамках Комплексного плана развития разрабатывается документация 10 проектов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

Также стало известно, что впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100 процентов, собрав более 18 млрд кубометров воды.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172156-turisticheskie-dorogi-remontiruyut-v-onaeve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie