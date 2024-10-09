Туристические дороги ремонтируют в Қонаеве

В Қонаеве ведутся работы по ремонту туристических дорог, охватывающие ключевые улицы и зоны отдыха. Завершение проекта планируется в следующем году, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в пресс-службе акимата, побережье Капшагайского водохранилища включено в Карту туристификации РК.

"В связи с этим на улице Речников проводится текущий ремонт дороги до зоны отдыха "Morelux". Протяженность улицы составляет около 2 километров. В будущем планируется реализация других проектов по развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на пяти участках дорог в городе проводится ямочный ремонт.

Также в акимате отметили, что в рамках генплана проводится капитальный ремонт дорог в микрорайонах 8-10.

"Улица четырехполосная длиной 14,3 километра. Завершение проекта запланировано на следующий год. В рамках Комплексного плана развития разрабатывается документация 10 проектов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Қонаеве обновляют декоративные фонари вдоль тротуаров: за последние два месяца были отремонтированы опоры освещения на нескольких улицах. В ближайшее время планируется завершить работы по освещению улицы МО-25. Также обновлено 2000 метров изношенных электрических проводов.

Также стало известно, что впервые за 10 лет Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнили на 100 процентов, собрав более 18 млрд кубометров воды.