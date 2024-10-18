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"От двух дней до месяца": Центр поддержки жертв бытового насилия открыли в Караганде

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Интерьер Центра
Интерьер Центра. Фото: gov.kz

В Караганде открылся Центр поддержки жертв бытового насилия, который предоставляет временное проживание и помощь пострадавшим женщинам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Караганде заработал Центр поддержки жертв бытового насилия. Временное пребывание здесь составляет от двух дней до месяца. В центре оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. Помещение рассчитано на 14 человек.

В акимате добавили, что в центре есть три спальни, кухня с техникой для приготовления пищи, санузлы, стиральная машина и телевизор. Средства на ремонт и оснащение выделены из городского бюджета.

"Год назад в Караганде впервые в республике был открыт Центр поддержки семьи. Он предоставляет значимую помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Теперь мы сделали шаг дальше, открыв Центр для временного размещения женщин, столкнувшихся с бытовым насилием. Основная цель таких учреждений - чтобы женщины не оставались наедине со своими проблемами. Мы стремимся помочь в разрешении конфликтных ситуаций", - рассказала заместитель акима Караганды Ляззат Акильжанова.

Интерьер Центра
Интерьер Центра. Фото: gov.kz

Жертвы бытового насилия могут разместиться в центре на основании личного заявления. Для получения информации о защите прав семьи, женщин и детей можно обратиться в контакт-центр по номеру 111.

Адрес центра: улица Чкалова, 7, телефоны: 8 (7212) 95-58-08, 95-58-09.

Ранее сообщалось, что в области Ұлытау мужчину осудили за покушение на убийство супруги, а после этого лишили родительских прав на детей.

Помимо этого, в Алматы мужчину признали виновным в убийстве супруги и приговорили к 15 годам лишения свободы. Как установил суд, казахстанец во время разговора с женой о предстоящем разводе на почве ревности и злости кухонным ножом нанес ей множество ударов.

Также житель Кызылординской области был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа за избиение жены. Он раскаялся и признал свою вину в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175834-ot-dvuh-dney-do-mesyaca-centr-podderzhki-zhertv-bytovogo-nasiliya-otkryli-v-karagande/

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