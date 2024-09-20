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"Схватил жену за шею и прижал к стене": казахстанец чистосердечно раскаялся в суде

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Домашнее насилие
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: lolostock / Getty Images

Житель Кызылординской области был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа за избиение жены. Он раскаялся и признал свою вину, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об уголовном проступке по факту совершения насильственных действий, причинивших физическую боль потерпевшей, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.109-1 УК), рассмотрели в Казалинском районном суде.

"Подсудимый ударил жену, состоящую с ним в гражданском браке, схватил ее за шею, удерживая за воротник, прижал к стене дома, сильно дергая ее, причинил ей физическую боль", - установил суд.

Вина мужчины была доказана протоколом осмотра места происшествия, заключением судебно-медицинской экспертизы и другими материалами дела.

"Подсудимый свою вину признал и чистосердечно раскаялся", - уточнили в суде.

Приговором суда казахстанец был признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее в Кызылординской области мужчина обвинялся в нанесении побоев супруге и в суде признал свою вину. При этом смог избежать уголовной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163985-shvatil-zhenu-za-sheyu-i-prizhal-k-stene-kazahstanec-chistoserdechno-raskayalsya-v-sude/

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