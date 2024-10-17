Мужчину осудили за покушение на убийство жены в области Ұлытау

В области Ұлытау мужчину осудили за покушение на убийство супруги, а после этого лишили родительских прав на детей, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску истца к ответчику о лишении родительских прав рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

"Истец обратилась в суд с иском о лишении родительских прав ответчика в отношении несовершеннолетних детей, мотивируя свои требования тем, что ответчик в отношении нее совершил особо тяжкое преступление, по приговору суда он осужден к лишению свободы за покушение на ее убийство", - пояснили в суде.

В соответствии с ч.2 ст.75 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" родители лишаются родительских прав при совершении ими умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга либо других членов семьи.

"Поскольку ответчик совершил особо тяжкое умышленное уголовное правонарушение против здоровья своей супруги и матери несовершеннолетних детей, что подтверждается обвинительным приговором суда, суд на основании требований Кодекса лишил родительских прав отца", - отметили в суде.

Несовершеннолетние дети были переданы на воспитание матери.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Алматы мужчину признали виновным в убийстве супруги и приговорили к 15 годам лишения свободы. Как установил суд, казахстанец во время разговора с женой о предстоящем разводе на почве ревности и злости кухонным ножом нанес ей множество ударов.

А житель Кызылординской области был привлечен к уголовной ответственности в виде штрафа за избиение жены. Он раскаялся и признал свою вину в суде.

В Актюбинской области семейная ссора из-за ревности закончилась убийством женщины. Суд установил, что виновен в преступлении ее супруг.