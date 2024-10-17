Мать 7 детей подала в суд на акима в Атырауской области

Мать 7 детей, воспитывающая ребенка-инвалида, лишилась места в очереди на жилье из госфонда и подала иск к акиму Макатского района Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, в 2016 году жилищной комиссией женщина была отнесена к категории "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов" и поставлена в очередь на жилье для нуждающихся граждан из государственного жилищного фонда.

Однако через два года жилищная комиссия исключила многодетную мать из очереди, ссылаясь на зарегистрированный на имя супруга дом в Макатском районе Атырауской области.

Женщина обратилась в специализированный межрайонный административный суд Атырауской области с иском к акиму Макатского района и отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Казахстанка потребовала признать незаконной часть протокольного решения в отношении нее и восстановить ее в прежней очереди нуждающихся в жилье в списке социально защищаемых уязвимых групп с категорией "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов".

Суд, рассмотрев дело, установил, что истец является многодетной матерью, награждена подвеской "Алтын алқа", и ее семья относится к социально уязвимым слоям населения с категорией "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов".

"Истец была вынуждена снять квартиру в райцентре для обучения на дому ребенка с ограниченными возможностями, так как дом, где проживала истец с семьей, расположен в 22 километрах от поселка Макат", - отметили в суде.

По требованиям п.1 ст.73 Закона "О жилищных отношениях" обладатель подвески "Алтын алқа" не подлежит списанию до получения жилища за счет государства.

В связи с этим СМАС иск удовлетворил частично. Признана незаконной и отменена часть протокольного решения отношении истца.

Суд обязал восстановить женщину в прежней очереди - в списке социально уязвимых групп населения с категорией "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов".

"Судебная коллегия по административным делам Верховного суда полностью согласилась с выводами местных судов и оставила кассационную жалобу ответчиков без удовлетворения", - подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области 89-летняя мать-героиня, которая воспитала 10 детей и получила статус ветерана тыла, уже 14 лет ждет квартиру от государства. Суд встал на защиту пенсионерки и обязал госорган поставить ее в список первоочередных нуждающихся.

А в Астане уполномоченный орган незаконно отказал более 200 детям-сиротам в постановке в очередь на получение жилья. Прокуратура восстановила права несовершеннолетних.

Аким Карагандинской области поручил провести проверку выданного соцжилья. В госорган поступили жалобы жителей дома по поводу сдачи в аренду некоторых полученных казахстанцами квартир.