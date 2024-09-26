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"Беспорядочно и неграмотно": мать 10 детей ждала 14 лет и подала в суд в Актобе

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Пенсионерка грустит
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc / Getty Images

В Актюбинской области 89-летняя мать-героиня, которая воспитала 10 детей и получила статус ветерана тыла, уже 14 лет ждет квартиру от государства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина является матерью 10 детей, в 1974 году ей присвоили почетное звание "Мать-героиня". А в 2009 году она получила статус "Ветеран тыла", который приравнен к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В 2010 году жительницу Актюбинской области внесли в список социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда по двум категориям: как пенсионер по возрасту и как приравненная к участникам и инвалидам ВОВ.

Пенсионерка обратилась в государственный орган с просьбой поменять ее категорию очереди на "Мать-героиня". Но ей отказали в удовлетворении заявления в связи с отсутствием оснований для замены категории.

Женщине сообщили, что в случае регистрации в очереди как "Мать-героиня", порядковый номер ее очереди будет исчисляться с самого начала.

За защитой своих прав пенсионерка обратилась в СМАС Актюбинской области.

Суд установил, что на момент постановки истца в очередь действовала редакция Закона "О жилищных отношениях" от 1997 года.

"То есть по жилищному законодательству того времени категория "Мать-героиня" не относилась к категории социально уязвимых слоев населения, отдельный список матерей-героинь не формировался", - пояснили в суде.

Однако в 2019 году в этот закон внесли изменения, согласно которым первоочередное право на получение жилища из государственного жилищного фонда имеют ветераны ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи.

"Государственному органу следовало сформировать раздельные списки учета нуждающихся в жилище указанной категории, чего не было сделано.

Суд исследовал динамику продвижения очереди на жилье с 2011 по 2023 годы и установил, что очередь не оформлена в надлежащем виде, ведется беспорядочно и неграмотно", - отметили в суде.

В результате 89-летняя малообеспеченная пенсионерка, мать-героиня и ветеран тыла уже 14 лет не может получить жилье от государства.

Суд встал на защиту пенсионерки и обязал государственный орган поставить ее в список первоочередных нуждающихся с 2019 года по категории "Мать-героиня".

"Решение вступило в законную силу и в настоящее время исполнено", - уточнили в суде.

Ранее жительница Павлодарской области через суд добилась права на получение жилья из жилфонда. Дело в том, что женщина является инвалидом по зрению, а квартира ее супруга не имеет необходимых бытовых условий.

А в Астане более 200 сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на получение жилья. Прокуратура восстановила права детей.

Еще одна жительница столицы судилась с городским акиматом из-за отказа в предоставлении жилья и в итоге выиграла. Спор решили в Верховном суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166358-besporyadochno-i-negramotno-mat-10-detey-zhdala-14-let-i-podala-v-sud-v-aktobe/

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