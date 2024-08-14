Более 200 сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане
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Жилищные права сотен детей-сирот в Астане были нарушены. После вмешательства прокуратуры их поставили в очередь на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.
Как сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры, уполномоченный орган незаконно отказал более 200 детям-сиротам в постановке в очередь на получение жилья.
Причинами указывались отсутствие регистрации у лиц, которым нет еще 14 лет, а также наличие зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи.
Так, уполномоченный орган нарушил статью 71 закона РК "О жилищных отношениях".
Прокуратура восстановила права детей - их поставили в очередь.
Напомним, в декабре прошлого года выпускники детского дома в соцсетях заявили, что многие из них остаются без жилья. На ситуацию отреагировала уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.
В феврале этого года стало известно, что количество детских домов в стране уменьшается.
Согласно статье 73 закона "О жилищных отношениях", снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном МИО в частном жилищном фонде, осуществляется в случаях:
- если отпали основания для предоставления жилища;
- выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или прекращения трудовых отношений в государственном предприятии или государственном учреждении;
- представления гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище;
- получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилища;
- получения арендного жилища без права выкупа.
При этом не подлежат снятию с учета кандасы, получившие гражданство РК, в порядке расселения в регионы, определяемые правительством, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи, в установленном настоящим законом порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, до получения жилища.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148724-prava-200-detey-sirot-zashchitili-v-astane/