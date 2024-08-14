Более 200 сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане

Жилищные права сотен детей-сирот в Астане были нарушены. После вмешательства прокуратуры их поставили в очередь на жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры, уполномоченный орган незаконно отказал более 200 детям-сиротам в постановке в очередь на получение жилья.

Причинами указывались отсутствие регистрации у лиц, которым нет еще 14 лет, а также наличие зарегистрированного имущества за опекунами, которые не являются членами семьи.

Так, уполномоченный орган нарушил статью 71 закона РК "О жилищных отношениях".

Прокуратура восстановила права детей - их поставили в очередь.

Напомним, в декабре прошлого года выпускники детского дома в соцсетях заявили, что многие из них остаются без жилья. На ситуацию отреагировала уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

В феврале этого года стало известно, что количество детских домов в стране уменьшается.

Согласно статье 73 закона "О жилищных отношениях", снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном МИО в частном жилищном фонде, осуществляется в случаях:

если отпали основания для предоставления жилища;

выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или прекращения трудовых отношений в государственном предприятии или государственном учреждении;

представления гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище;

получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилища;

получения арендного жилища без права выкупа.

При этом не подлежат снятию с учета кандасы, получившие гражданство РК, в порядке расселения в регионы, определяемые правительством, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетные семьи, в установленном настоящим законом порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет, до получения жилища.