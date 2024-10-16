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Военную технику на улицах Астаны сняли на видео

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Военная техника в Астане
Военная техника в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно передвигающуюся по улицам Астаны военную технику. Видео прокомментировали в Министерстве обороны, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали видео, авторы которого сняли передвигающуюся военную технику. В описании к видео указано, что военная техника проехала мимо школы-лицея №72 в Астане.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны.

"В целях военно-патриотического воспитания молодежи, Министерством обороны совместно с акиматом Астаны в канун 100-летия со дня рождения Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева проведены торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу во Дворце мира и согласия. В рамках мероприятия проведена выставка вооружения и военной техники. После мероприятия техника своим ходом вернулась в пункты постоянной дислокации", - сообщили в Министерстве в ответе на запрос.

Отметим, в августе текущего года Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение по поводу передвижения боевой техники в регионах Казахстана. Тогда учения проводились в Жамбылской области.

Напомним, в начале июня ведомство также предупреждало, что в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК. Тогда казахстанцев призвали не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации.

А в июле военную технику и полицейские машины сняли на видео на левом берегу Астаны. В Службе государственной охраны сообщили, что проводилась совместная тренировка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175138-voennuyu-tehniku-na-ulicah-astany-snyali-na-video/

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