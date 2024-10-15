Дождь вызвал 9-балльные пробки на дорогах в Алматы

Разыгравшийся в Алматы с утра дождь привел к автомобильным заторам на дорогах. Многие улицы отмечены на карте красным цветом - это значит, что движение там затруднено, передает корреспондент NUR.KZ.

При этом алматинцы отмечают случаи ДТП или сломанных авто на карте. Как видно, ситуация не из простых, при том, что еще не наступил вечерний час-пик.

Между тем, загружены такие магистрали, как Рыскулова, Райымбека, Аль-Фараби, Саина, а также улицы в центре города, включая Абая, Сатпаева, Тимирязева, Толе би и другие.

9-балльные пробки. Карта: 2ГИС

Как рассказала одна из жительниц города, около 9.30 утра девушка добиралась на авто из нижней части города в центр, на что у нее ушло более полутора часов. При этом, говорит алматинка, заторы образовались практически на всем пути следования, включая альтернативные маршруты.

Тем не менее, автолюбители и пассажиры спасаются чувством юмора в залитом дождем городе. В комментариях в приложении-навигаторе они шутят о том, что успели досмотреть сериал, а цены на такси "покушаются на почку".

Действительно, стоимость проезда, к примеру, из центра города в аэропорт составляет порядка 6 тысяч тенге в приложении известного агрегатора. А доехать от цирка до Дворца Республики можно за 2,5 тысяч тенге.

Напомним, сегодня сообщалось, что днем в Алматы пройдет дождь. Температура днем поднимется 10 градусов, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Также сообщалось, что 16 октября прогнозируют умеренный дождь. Средняя температура - около +6 градусов.

17 октября в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов.