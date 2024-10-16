Казахстанец узнал, что должен вернуть 13 млн тенге, и умер

Пенсионеру сообщили, что в течение 21 года ему излишне выплатили 13 млн тенге пенсии и он должен вернуть эти деньги. На следующий день мужчина скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 73-летний пенсионер получал пенсию по возрасту с 2000 по 2021 годы.

При назначении пенсионных выплат он предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска.

При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично.

"Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии был произведен перерасчет размера пенсии с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге", - пояснили в суде.

15 июля 2021 года пенсионеру была вручена претензия-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях. 16 июля 2021 года пенсионер умер.

"Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследника, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии.

По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя", - рассказали в суде.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако апелляция отменила это решение, удовлетворив иск министерства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на следующее:

пенсионер предоставил архивную справку, подтверждающую его проживание в зоне чрезвычайного радиационного риска;

впоследствии архивные сведения частично не подтвердились, однако вина пенсионера в предоставлении недостоверной информации не установлена, архивные справки предоставлены государственным архивом и до предоставления права на пенсию проверялись истцом;

согласно ГК, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные гражданину при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования, в т.ч. пенсия;

апелляция необоснованно возложила обязанность по возмещению излишне выплаченной пенсии на вдову.

Верховный Суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Ранее казахстанец единовременно получил более 2 млн тенге пенсионных выплат - это сумма, накопившаяся за 3,5 года незаконных удержаний. Гражданина лишили пенсии во внесудебном порядке, выплаты восстановили лишь после обращения в Конституционный суд.

А с жительницы Павлодарской области взыскали незаконно полученную пенсию, которую она оформила почти 15 лет назад по подложным документам якобы как многодетная мать.

При этом в Павлодаре пенсионеру удалось увеличить пенсию. Ему восстановили 9-летний стаж работы, и таким образом вырос размер пенсионных выплат.