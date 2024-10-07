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Павлодарцу удалось увеличить размер пенсии

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Купюры и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодаре пенсионеру восстановили стаж работы и таким образом увеличили размер пенсионных выплат, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прокуратуру Павлодара обратился пенсионер по вопросу несогласия с действиями департамента комитета труда и социальной защиты региона.

"Как выяснилось, уполномоченный орган не засчитывал заявителю льготный трудовой стаж за период с 1989 по 1998 годы. Это отразилось на размере его пенсионных выплат", - пояснили в прокуратуре Павлодарской области.

По акту надзора трудовой стаж учтен, сумма пенсионных отчислений увеличилась. Конституционные права пожилого человека были защищены, а виновное лицо понесло наказание.

Пенсия казахстанцев разделяется на солидарную и базовую части. Первая положена тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года, и составляет две трети от совокупной выплаты. Если у пенсионера не будет стажа до этого периода, он может рассчитывать лишь на базовую выплату.

По состоянию на 1 мая 2024 года средний размер солидарной выплаты достиг 89 729 тенге, что гораздо больше максимальной базовой выплаты и даже средней выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170908-pavlodarcu-udalos-uvelichit-razmer-pensii/

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