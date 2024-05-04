Павлодарка 15 лет незаконно получала пенсию

С жительницы Павлодарской области взыскали незаконно полученную пенсию, которую она оформила почти 15 лет назад по подложным документам, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассмотрено дело по иску ГУ "Министерство труда и социальной защиты населения РК" к местной жительнице о взыскании незаконно полученной пенсии.

Дело поступило по апелляционной жалобе женщины на решение суда первой инстанции, которым иск был удовлетворен частично.

Было установлено, что подсудимая достигла пенсионного возраста (58 лет) в сентябре 2013 года. Однако с июля 2009 года она незаконно получала пенсионные выплаты как многодетная мать, хотя таковой не являлась.

"Неправомерно получила из бюджета 3 324 306 тенге, из которых 804 028 тенге возмещены путем принудительного взыскания в рамках исполнительного производства по решению суда, вынесенного в порядке упрощенного производства и впоследствии отмененного судом", - говорится в сообщении суда.

Министерство труда и соцзащиты обратилось в суд с иском о взыскании незаконно полученной пенсионной выплаты, которую женщине начислили как многодетной матери из-за представленных подложных документов.

В апелляционной жалобе женщина просила отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Согласно п.2 ст.18 Закона "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" пенсионные выплаты производятся со дня обращения. Днем обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту считается день регистрации заявления и необходимых документов в государственной корпорации.

Право на обращение и назначение пенсионных выплат по возрасту женщина реализовала лишь в июне 2019 года. Поэтому денежные средства, полученные ею до указанного времени, подлежат возврату.

"Довод жалобы о том, что ответчик достигла пенсионного возраста в 2013 году и с этого момента вправе получать пенсионные выплаты, несостоятельны, поскольку пенсионные выплаты не назначаются автоматически при достижении пенсионного возраста", - отметили в суде.

Обжалованное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения.

Постановление коллегии вступило в законную силу.

Ранее в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев в 2023 году. По состоянию на 1 января 2024 года численность пенсионеров в стране составила более 2,3 млн человек. Всем им положены пенсионные выплаты из госбюджета. Каждый гражданин получает индивидуальную пенсию, однако ее средний размер в 2023 году достиг 120 744 тенге.

В прошлом году жительницу Актюбинской области обязали вернуть государству около 12 миллионов тенге после того, как было выявлено, что она получала пенсию в России и Казахстане. Суд установил, что действия пенсионерки являются незаконным обогащением.