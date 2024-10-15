Казахстанцы смогут требовать уничтожения своих персональных данных через Egov

На брифинге в СЦК глава комитета информационной безопасности рассказал о двух новшествах в Egov, которые введут для казахстанцев со следующего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Комитета по информационной безопасности Министерства цифровизации Руслан Абдикаликов сообщил, что до конца текущего года через портал электронного правительства планируют реализовать функцию, благодаря которой каждый гражданин будет иметь возможность отозвать свое согласие на обработку персональных данных.

"Если законом установлено, что можно дать согласие, законом также установлено, что гражданин имеет право и отозвать свое согласие (на обработку персональных данных - прим.авт.).

То есть сейчас КДП (контроль доступа к персональным данным - прим.авт.) извещает гражданина о том, что кто-то получил доступ к его персональным данным. Мы хотим дополнительно реализовать возможность, чтобы гражданин, если ранее он давал согласие, потом необходимость у него отпала, он имеет право через портал электронного правительства подать заявку на отзыв обработки его персональных данных.

Кроме того, будет отдельная кнопка, которая будет по желанию гражданина говорить о том, что его персональные данные должны быть уничтожены полностью. Не просто прекращен доступ, а данные должны быть полностью уничтожены из базы данных, которую собрал оператор", - рассказал Руслан Абдикаликов.

Напомним, Абдикаликов в рамках брифинга также сообщил, что в Казахстане хотят ограничить срок хранения персональных данных.

Кроме того, он рассказал о фактах, когда в Казахстане нарушили права детей на защиту персональных данных. По его словам, в прошлом году было 38 проверок по защите персональных данных, в этом году уже 50. Кроме того, порядка 300 жалоб было получено от граждан по факту нарушения их прав на защиту персональных данных.

Накануне представитель Минпросвещения Манара Адамова заявила, что в некоторых регионах Казахстана в пилотном режиме проводили внедрение Face-ID. По ее мнению, данная процедура проводилась с нарушениями и она лично убедилась в этом.