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Доступ не больше года: в Казахстане хотят ограничить срок хранения персональных данных

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Компьютер стоит на столе
Компьютер. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК глава комитета инфобезопасности сообщил, что страховые компании в Казахстане могут много лет хранить персональные данные граждан и не нести за это ответственность, передает NUR.KZ.

"К нам часто начали приходить жалобы, в которых граждане говорят: я купил страховку, согласие с меня взяли на 63 года. И у гражданина закономерный вопрос, для чего страховая компания взяла с меня согласие на обработку моих персональных данных на 63 года. То есть это в расчете, что, видимо, совсем он уже не доживет человек, и она будет вечно его данными пользоваться?

Вопрос резонный, поэтому мы сейчас хотим дополнительно попросить правительство и депутатов, чтобы у нас была компетенция четко определять меры достаточности и сроков хранения. То есть, если сейчас посмотреть по закону, страховая компания заключает договор автомобильного страхования на 1 год, и по закону о противодействии финансированию терроризма субъект финансового рынка обязан 5 лет хранить данные гражданина после этого.

Соответственно, 1 плюс 5 - это 6 лет. То есть страховая компания может максимум попросить на 6 лет доступ к вашим персональным данным. И то доступ только на год, а хранить может потом еще 5 лет - больше не должна", - сообщил глава комитет информационной безопасности Руслан Абдикаликов.

При этом, по его словам, в законодательстве нет наказания за превышение срока хранения персональных данных, а у комитета нет компетенции влиять на эти сроки.

"Эту проблематику мы сейчас видим опять-таки благодаря обращениям граждан, то есть именно граждане нам сигнализируют о том, что есть вот такая проблема, что согласие вроде законно получено, но срок в этом согласии вызывает сомнения. И вот над этим мы сейчас работаем", - добавил спикер.

Стоит отметить, что ранее несколько раз происходили утечки персональных данных казахстанцев.

В Минцифры летом заявляли, что все граждане Казахстана, чьи персональные данные будут обнаружены в утечках, будут проинформированы через портал "Электронного правительства".

В сентябре этого года эксперты по кибербезопасности отмечали, что Казахстан оказался на втором месте среди стран СНГ по числу упоминаний мошенниками в так называемом "темном" Интернете. А данные граждан продаются по цене от 100 до 50 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174607-dostup-ne-bolshe-goda-v-kazahstane-hotyat-ogranichit-srok-hraneniya-personalnyh-dannyh/

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