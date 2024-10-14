Самый длинный мост Казахстана проверили на прочность (видео)

В Восточно-Казахстанской области завершены испытания самого длинного моста в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс. Протяженность моста составляет 1316 метров.

На сайте Министерства транспорта сообщили об испытаниях двухполосного моста через Бухтарминское водохранилище, протяженность которого составляет 1316 метров. Сообщается, что это самый длинный мост в Казахстане.

"Для проверки мостовой конструкции была задействована колонна из 15 груженых самосвалов, общая нагрузка которых составила 450 тонн. Специальные датчики фиксировали показатели деформации, вибрации и распределения нагрузки на сооружение.

Результаты испытаний подтвердили, что новый мост через Бухтарминское водохранилище отвечает всем нормативным требованиям безопасности и может выдержать высокие нагрузки", - заявили в Минтрансе.

По данным министерства, двухполосный мост необходим для круглогодичного бесперебойного движения транспортных средств между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и районом Алтай Восточно-Казахстанской области.

Напомним, о начале строительства самого длинного моста в Казахстане мы писали в 2022 году. Ввести в эксплуатацию его обещали в 2024 году.

Ранее сообщалось, что для акима ВКО Ермека Кошербаева строительство моста через Бухтарминское водохранилище стало настоящим вызовом, так как проект дважды подвергался корректировке. В первый раз - из-за того, что в первоначальный вариант не были заложены расходы на устройство подъездных дорог. Вторая корректировка понадобилась в 2022 году, когда резко подорожали все материалы, особенно металлоконструкции и арматура. После корректировки стоимость выросла вдвое.

Напомним, в конце 2023 года на Бухтарминском водохранилище состоялась стыковка технологического моста - один из важных этапов, который значительно ускоряет строительство основного мостового перехода.