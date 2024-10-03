Оказались отрезанными от внешнего мира: новый мост построили в Карагандинской области

Жители Акшокы в Каркаралинском районе теперь могут не беспокоиться о проблеме, из-за которой во время паводков они оказались отрезанными от внешнего мира: там построили новый пешеходный мост, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Как рассказал аким сельского округа Нуркена Абдирова Аян Бейсенбеков, для строительства моста были выделены средства из районного бюджета.

"Подрядчик оперативно справился с работами. Этот мост соединяет Акшокы с селами Жарлы, Нуркен. Через него можно выйти на главную дорогу, откуда идет движение во все направления", - рассказал глава сельского округа.

Новый пешеходный мост. Фото: gov.kz

В селе Акшокы проживают 112 человек. В основном здесь занимаются животноводством. Уделяется внимание инфраструктуре. В селе построили детскую игровую площадку. Начаты работы для обеспечения питьевой водой.

Ранее сообщалось, что жители села Кендала в Алматинской области каждый день рискуют жизнью и передвигаются по опасному самодельному мосту через реку, чтобы добраться в школу или больницу. Здесь, по словам сельчан, не раз происходили трагедии - людей просто уносило сильным течением.

А в селе Коктас Павлодарской области подняли со дна реки ранее затонувший мост, восстановили его и уставили на положенное место. Он связывает сельчан с двумя берегами реки Белая.