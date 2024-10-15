Почти половина автомобилей в Казахстане старше 20 лет

В Бюро национальной статистики рассказали об автопарке Казахстана - как оказалось, почти половина всех зарегистрированных в РК авто старше 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

Всего в Казахстане зарегистрировано 5,5 млн автомобилей - 88% из них легковые.

Доля автомобилей по годам выпуска:

не более 3 лет – 6,2%;

от 3 до 7 лет – 13,1%;

от 7 до 10 лет – 11,9%;

от 10 до 20 лет – 23,8%;

более 20 лет – 44,8%.

Также в ведомстве отметили, что на 1 сентября 2022 года доля авто старше 20 лет превышала 50 процентов (50,8%).

В разрезе регионов, количество автомобилей с годом выпуска более 20 лет больше всего в городе Алматы и Алматинской области, 206 тыс. и 361 тыс. авто соответственно, а также Жамбылской - 190,5 тыс. ед., Карагандинской - 183,3 тыс. ед. и Восточно-Казахстанской областях - 177,3 тыс. ед.

По автомобилям годом выпуска не более 3 лет лидируют города Алматы (55,3 тыс.), Астана (42 тыс.) и Алматинская область (22,4тыс.).

Ещев бюро отметили, что в августе этого года на учет поставлено 141,5 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 44,1%.

На днях сообщалось, что в Казахстане более чем на 28% вырос средний чек на новые автомобили отечественной сборки, проданные автосалонами страны.

Эксперты предполагали, что цены на новые автомобили, возможно, являются одной из причин старения автопарка страны.

Летом этого года отмечалось, что старых машин в Казахстане становится больше - наблюдался рост в категории от 10 до 20 лет, а также сильный рост в категории от 3 до 7 лет.

Также летом в Казахстане обсуждалась возможность ввести уменьшающие коэффициенты для старых машин.