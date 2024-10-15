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Покажут ли Токаев и Бектенов свои декларации, рассказали в Минфине

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министр финансов Мади Такиев на брифинге кабмина рассказал, кто из политических служащих должен будет опубликовать декларацию о доходах в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Мади Такиев напомнил, что в Казахстане завершается третий этап декларирования, в ходе которого отчеты представляли учредители юридических лиц и предприниматели. По его данным, на 15 сентября было представлено 2,6 млн деклараций, не было сдано еще 200 тыс. деклараций.

"Мы направили им уведомления - есть 30 рабочих дней по представлению декларации", - отметил он.

Четвертой этап декларирования начнется 1 января 2025 года, в него будут вовлечены все оставшиеся физические лица.

"Что касается публикации декларации - в соответствии с законом, с 1 января 2025 года обязательной публикации подлежат декларации политических служащих. Увидим декларации всех, за исключением особо охраняемых (президент, премьер-министр и спикеры сената и мажилиса - прим. ред.), - отметил он.

Журналисты поинтересовались, будут ли доступны декларацию главы КНБ, генпрокурора, главы МВД. По словам Такиева, в силу специфики работы, декларации глав данных структур в открытом доступе не будет.

При этом, Такиев пообещал опубликовать свою декларацию.

"Выложу в следующем году вам декларацию. Покажу первым примером в следующем году. Давайте 1 января выложу", - сказал он.

Напомним, в мае текущего года Мади Такиев уже высказывался о том, когда казахстанцы получат доступ к декларациям высокопоставленных чиновников. Тогда он говорил, что госорганы должны будут публиковать декларации на своих сайтах.

По данному поводу высказывался и экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев. Он также говорил, что декларации чиновников Казахстана всех рангов будут доступны с 2025.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, к кому из казахстанцев могут возникнуть вопросы после сдачи декларации.

В этом году крайний срок сдачи налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования в Казахстане перенесли с 15 на 16 сентября из-за того, что в этом году он выпал на выходной день.

Также мы писали, что первые вошедшие в эту систему казахстанцы должны сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. А те, кто уже это делал на прошлых этапах, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270. В частности, это должны были сделать государственные служащие и приравненные к ним лица, работники бюджетных организаций и субъектов квазигоссектора, а также их супруги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174463-prezident-premer-ministry-kto-iz-vysokopostavlennyh-chinovnikov-pokazhet-svoi-deklaracii-v-2025-godu/

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