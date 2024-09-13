"Предлагаем указать все, как есть": кого из казахстанцев могут проверить после сдачи декларации

В кулуарах сената вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, к кому из казахстанцев могут возникнуть вопросы после сдачи декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы изначально, когда вводили всеобщее декларирование, предполагали, что такие риски могут возникнуть. Поэтому специальная норма есть, что мы не проверяем первичные данные. То есть, если налогоплательщик, представитель бизнеса, физическое лицо открыто указал какое-либо N-ное количество денег, мы к ним с проверкой в любом случае не придем. Это закреплено в законе.

Второе, даже если он указал эти данные, они не подлежат разглашению, они являются закрытой информацией и охраняются. То есть обеспечивается полностью информационная безопасность. По какому-либо запросу других госорганов такие данные не передаются. Есть ответственность, есть специальные системы, и проводится периодический мониторинг", - заявил Ержан Биржанов.

Вице-министр финансов добавил, что предлагает казахстанцам указать в декларации "все, как есть".

"В-третьих, мы проверочные мероприятия будем осуществлять уже после предоставления отчетности. То есть сейчас он 250-ую форму сдает, он показал, что у него есть на входе. Если после данного периода у человека появляются какие-то активы, которые не подтверждены входящей декларацией, то есть у него в декларации, например, 100 тысяч долларов, но он потом покупает за миллионы долларов какое-то имущество, но официально заработную плату не получает, к нему естественно будут вопросы. Где он эти деньги взял, где он заработал? Может, он скрыл налоги, может, какая-то преступная деятельность. Вот эти вопросы будут задаваться.

Такие люди будут попадать в поле зрения контроля. Поэтому на входе предлагаем всем указать как есть, открыто, за это никаких последствий нет, но в последующем, если на вас будут оформлять имущество или автотранспорт, которые не подтверждены, фискальные органы будут задавать вопросы", - добавил Биржанов.

В таком случае, как сообщил вице-министр финансов, камеральный контроль направит лицу уведомление: "Наверное, вы оборот занизили, укажите данный оборот у себя в декларации и уплатите налог".

Ранее крайний срок сдачи налоговой отчетности в рамках всеобщего декларирования в Казахстане перенесли с 15 на 16 сентября из-за того, что в этом году он выпал на выходной день.

Также мы писали, что первые вошедшие в эту систему казахстанцы должны сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250. А те, кто уже это делал на прошлых этапах, должны подать декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

В частности, это должны сделать государственные служащие и приравненные к ним лица, работники бюджетных организаций и субъектов квазигоссектора, а также их супруги.

Между тем напомним, что в этом году 270 форму декларации упростили, убрав лишние пункты, включая те, которые касаются зарплат и некоторых других доходов рядовых граждан. Теперь в ней нужно отражать только доходы, необлагаемые у источника выплаты, а также наличие недвижимости, транспорта, ценных бумаг и другого имущества за рубежом.