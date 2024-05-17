Когда казахстанцы получат доступ к декларациям высокопоставленных чиновников
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Глава Минфина Мади Такиев на брифинге в Астане высказался о том, когда казахстанцы получат доступ к декларациям высокопоставленных чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.
"С 2025 года предусмотрена обязанность политических государственных служащих раскрывать свои данные по декларации о доходах. По остальным госслужащим нет такой нормы. Эту норму с 2025 года в статье по противодействию коррупции мы будем публиковать", - заявил министр.
По его словам, все предоставленные декларации будут обнародованы.
"Можно будет увидеть. Там, скорее всего, механизм будет агрегирован, что отдел кадров по каждому госоргану сам вывешивает у себя на сайте", - добавил Такиев.
Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:
с 1 января 2021 года доходы декларируют:
- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
с 1 января 2023 года:
- работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;
- работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.
с 1 января 2024 года:
- руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;
- индивидуальные предприниматели и их супруги.
с 1 января 2025 года:
- оставшиеся категории граждан
Ранее бывший министр финансов Ерулан Жамаубаев уже объяснял, почему деклараций чиновников нет в свободном доступе.
"Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов.
Конечный - в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", - заявлял Жамаубаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2102702-kogda-kazahstancy-poluchat-dostup-k-deklaraciyam-vysokopostavlennyh-chinovnikov/