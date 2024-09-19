Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким Сарани рассказал, чего в городе боятся каждую зиму

Опубликовано:

Еркин Баулыков
Еркин Баулыков. Фото: gov.kz

Жители Сарани с нетерпением ожидают завершения строительства центральной котельной, которое затянулось на многие годы. Фундамент был заложен еще в 2011 году, но стройка неоднократно замораживалась, передает ekaraganda.kz.

Аким города Еркин Баулыков сообщил, что работы находятся на финальной стадии, проект будет введен в эксплуатацию в этом году.

Планируется, что новая котельная обеспечит теплом 80% многоквартирных домов Сарани (255 объектов). Подключение будет происходить поэтапно. Всего в проекте 315 объектов, оставшиеся 60 домов будут подключены в следующем году.

Аким также прокомментировал ситуацию с домом № 14 в первом микрорайоне, жители которого выражали опасения в соцсетях о возможном отсутствии тепла зимой. Еркин Баулыков заверил, что дом находится на втором этапе подключения и будет обеспечен теплом согласно графику.

"Страх - он имеется в нашем городе каждую зиму. Сейчас проводится опрессовка дома, там есть определенные вопросы по внутридомовой разводке, но с каждым жителем мы отработаем, как и в прошлом году отрабатывали. Это ежегодная наша работа", - отметил градоначальник.

До этого многоквартирные дома в городе отапливались от локальных котельных, находящихся в частной собственности. После запуска центральной котельной дома, которые не подключат к ней в этом году, продолжат обеспечивать теплом пять котельных.

Еркин Баулыков обратил внимание на то, что городские трубы были проложены 13 лет назад.

"В 2022 году мы начали делать их техническое освидетельствование. В текущем году полностью прошли все гидравлические испытания. Мы нашли прорывы, недочеты - все исправили. В настоящее время они под гидравлическими испытаниями находятся до сих пор", - рассказал он.

Общая сумма проекта центральной котельной - 8,6 млрд тенге. Тариф на тепло планируется оставить на прежнем уровне - 184 тенге за квадратный метр.

В мае сообщалось, что подвалы сразу 10 многоэтажек в Сарани оказались переполнены стоками. Больше всего опасений вызвали электрические сети, к которым было практически не подобраться - они оказались окружены фекалиями.

Недавно также стало известно, что в Караганде власти объявили дату начала отопительного сезона - тепловые сети города планируют запустить 1 октября. В настоящее время более 90% многоквартирных домов уже имеют акты готовности. Власти призвали жителей тех домов, которые еще не получили акты, завершить все необходимые работы до конца сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163564-akim-sarani-rasskazal-chego-v-gorode-boyatsya-kazhduyu-zimu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie