Аким Сарани рассказал, чего в городе боятся каждую зиму

Жители Сарани с нетерпением ожидают завершения строительства центральной котельной, которое затянулось на многие годы. Фундамент был заложен еще в 2011 году, но стройка неоднократно замораживалась, передает ekaraganda.kz.

Аким города Еркин Баулыков сообщил, что работы находятся на финальной стадии, проект будет введен в эксплуатацию в этом году.

Планируется, что новая котельная обеспечит теплом 80% многоквартирных домов Сарани (255 объектов). Подключение будет происходить поэтапно. Всего в проекте 315 объектов, оставшиеся 60 домов будут подключены в следующем году.

Аким также прокомментировал ситуацию с домом № 14 в первом микрорайоне, жители которого выражали опасения в соцсетях о возможном отсутствии тепла зимой. Еркин Баулыков заверил, что дом находится на втором этапе подключения и будет обеспечен теплом согласно графику.

"Страх - он имеется в нашем городе каждую зиму. Сейчас проводится опрессовка дома, там есть определенные вопросы по внутридомовой разводке, но с каждым жителем мы отработаем, как и в прошлом году отрабатывали. Это ежегодная наша работа", - отметил градоначальник.

До этого многоквартирные дома в городе отапливались от локальных котельных, находящихся в частной собственности. После запуска центральной котельной дома, которые не подключат к ней в этом году, продолжат обеспечивать теплом пять котельных.

Еркин Баулыков обратил внимание на то, что городские трубы были проложены 13 лет назад.

"В 2022 году мы начали делать их техническое освидетельствование. В текущем году полностью прошли все гидравлические испытания. Мы нашли прорывы, недочеты - все исправили. В настоящее время они под гидравлическими испытаниями находятся до сих пор", - рассказал он.

Общая сумма проекта центральной котельной - 8,6 млрд тенге. Тариф на тепло планируется оставить на прежнем уровне - 184 тенге за квадратный метр.

В мае сообщалось, что подвалы сразу 10 многоэтажек в Сарани оказались переполнены стоками. Больше всего опасений вызвали электрические сети, к которым было практически не подобраться - они оказались окружены фекалиями.

Недавно также стало известно, что в Караганде власти объявили дату начала отопительного сезона - тепловые сети города планируют запустить 1 октября. В настоящее время более 90% многоквартирных домов уже имеют акты готовности. Власти призвали жителей тех домов, которые еще не получили акты, завершить все необходимые работы до конца сентября.