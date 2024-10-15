56 человек без документов обнаружили в Павлодарской области

В Павлодарской области с 1 июля этого года выявили 56 человек без документов. Девять из них уже смогли их оформить, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники миграционной службы ДП Павлодарской области продолжают реализацию акции, направленной на выявление лиц без удостоверяющих личность документов, установление их правового статуса и гражданской принадлежности с дальнейшим документированием.

"Планом совместных мероприятий между Комитетом миграционной службы МВД РК и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с 1 июля до 31 декабря текущего года предусмотрено проведение второй широкомасштабной кампании, направленной на выявление лиц без документов и лиц с неопределенным гражданством", - рассказал заместитель начальника миграционной службы ДП Павлодарской области Александр Кузьменко.

Как отметили в полиции, недокументированные граждане - это лица, имеющие или утратившие паспорта СССР образца 1974 года, и лица старше 18 лет, своевременно не получившие документ.

С начала акции полицейские в Павлодарской области установили 56 человек без документов.

"Из них продокументированы 9 граждан, на рассмотрении находятся 7 материалов, остальные находятся на стадии ожидания ответов на запросы из других органов и государств", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Совместно с неправительственной организацией ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" запланирован прием граждан с неурегулированным статусом в целях оказания помощи в оформлении им документов гражданина РК или лица без гражданства.

"Если вы либо ваши знакомые являются лицами без документов, для полной консультации можете обратиться в миграционную службу по месту жительства либо по номеру 66-10-15 в областное управление миграционной службы", - проинформировали в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области в текущем году обнаружили 12 человек, живущих с паспортами СССР образца 1974 года. Им выдали новые удостоверяющие личность документы.

А в Западно-Казахстанской области мужчина 33 года жил без документов. В этом году он не только восстановил документы, но и нашел сына в Южной Корее. Ему помогли работники центра ресоциализации Уральска.

В Жамбылской области факт рождения мужчины не был зарегистрирован в установленном порядке, из-за чего он 25 лет прожил без документов. После решения суда ему выдали свидетельство о рождении и удостоверение личности.