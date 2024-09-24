12 павлодарцев жили с паспортами СССР

В Павлодарской области в 2024 году обнаружили 12 человек, живущих с паспортами СССР образца 1974 года. Им выдали новые удостоверяющие личность документы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, миграционной службой Павлодарской области выявляются лица, проживающие без удостоверяющих личность документов или своевременно не обменявшие паспорта СССР на такие документы, а также те, кому уже исполнилось 18 лет, но они еще не получили документы.

"В текущем году на основании паспортов СССР документированы 12 павлодарцев, по свидетельствам о рождении старше 18-летнего возраста - 20 граждан, а также удостоверениями лиц без гражданства - 8 жителей области", - рассказал начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

В настоящее время в регионе продолжается акция по выявлению лиц с неурегулированным статусом для оформления им документов граждан Республики Казахстан или лиц без гражданства.

"Недокументированные лица - это чаще всего лица, имеющие недействительные паспорта одной из стран СНГ, а также владельцы бывших паспортов СССР. Большая часть недокументированного населения представлена лицами, которые переехали в Казахстан из республик бывшего СССР в несовершеннолетнем возрасте", - пояснили в ДП Павлодарской области.

В связи с отсутствием документов данная категория граждан лишена права получения пособий, ограничена в получении государственных услуг.

У лиц, в отношении которых необходимо направить запросы в другие государства, берется заявление-согласие на осуществление запроса и трансграничную передачу сведений. При поступлении ответа такому человеку выдается справка для проезда в посольство данного государства.

Павлодарцам, своевременно не обменявшим паспорта СССР образца 1974 года на документы, удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан, и лицам, проживающим по свидетельствам о рождении, необходимо обратиться в миграционную службу по месту жительства.

"Полиция окажет всестороннюю помощь в сборе документов для определения принадлежности к гражданству Республики Казахстан и дальнейшего документирования", - отметил Даулет Искаков.

Ранее сообщалось, что житель Экибастуза полвека жил со старым паспортом СССР образца 1974 года. Сотрудники миграционной полиции направили запросы в различные инстанции и государства для подтверждения его личности, в результате чего мужчина получил новый документ.

А житель Западно-Казахстанской области спустя 33 года после пропажи восстановил документы и нашел сына в Южной Корее. Теперь новоиспеченный гражданин Казахстана планирует поправить свое здоровье и увидеть сына вживую.