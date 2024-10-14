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Формат заключения трудовых договоров хотят изменить в Казахстане

Опубликовано:

Руководитель заключает договор
Директор подписывает документ. Иллюстративное фото: sompong_tom / Getty Images

Министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова на правительственном часе сегодня рассказала, что трудовые договоры будут заключаться в цифровом формате, передает корреспондент NUR.KZ.

"Одним из наших приоритетов является декларирование всех трудовых отношений. Во-первых, планируется переход к цифровому формату заключения трудовых и коллективных договоров с внедрением автоматизированного рабочего места профсоюзов", - рассказала Жакупова.

Она добавила, что соответствующий проект закона разработан и будет внесен на рассмотрение депутатов в этом месяце.

"Стоит отметить, что в пилотном режиме уже заключено более 8,7 тысяч трудовых договоров в электронном формате", - отметила министр.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов, коллективный договор - это правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемого между работниками в лице их представителей и работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения в организации.

Основная функция такого договора - гарантировать социальные и трудовые права и обязанности сторон.

Ранее сегодня Жакупова опровергла информацию о том, что в Казахстане могут ввести наказание за тунеядство. Также министр труда и соцзащиты рассказала, что будут делать с казахстанцами, которые нелегально находятся в Южной Корее.

Кроме того, она сообщила, что в стране хотят проверять расходы тех, кто собирается получать АСП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174185-format-zaklyucheniya-trudovyh-dogovorov-hotyat-izmenit-v-kazahstane/

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