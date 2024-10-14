Проверять расходы граждан, претендующих на АСП, хотят в Казахстане

Глава Минтруда в кулуарах мажилиса сегодня рассказала о планах внести изменения в порядок назначения адресной социальной помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сегодня напомнила, что предлагала законодательно рассмотреть вопросы об отказе от работы.

"Если человек претендует на меры господдержки, например, в рамках назначения АСП, то, соответственно, лицо, которое отказалось от работы, которую ему предоставили, - мы же даем возможность: назначаем АСП плюс даем работу, - а он говорит: "Не буду работать, буду получать только АСП". А мы ему говорим: "Извините, тогда АСП назначаться не будет". То есть вот эти вещи у нас есть. Поэтому нужно будет рассмотреть иные формы", - пояснила она.

Также она рассказала о планах ввести социальный аудит при назначении АСП.

"Понятие "социальный аудит" подразумевает, что человек сам задекларирует свои доходы и расходы. И потом уже будет идти назначение (АСП - прим. ред.). Для него ничего не поменяется. К графе доходы появится графа "расходы". Разработанные нормы находятся на согласовании с госорганами", - пояснила глава Минтруда.

Напомним, в феврале в ведомстве сообщали, что адресную социальную помощь полностью автоматизируют.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что виды адресной социальной помощи в зависимости от социального положения семьи или отдельного человека подразделяются на два вида:

Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации.