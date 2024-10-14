Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Проверять расходы граждан, претендующих на АСП, хотят в Казахстане

Опубликовано:

Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда в кулуарах мажилиса сегодня рассказала о планах внести изменения в порядок назначения адресной социальной помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Светлана Жакупова сегодня напомнила, что предлагала законодательно рассмотреть вопросы об отказе от работы.

"Если человек претендует на меры господдержки, например, в рамках назначения АСП, то, соответственно, лицо, которое отказалось от работы, которую ему предоставили, - мы же даем возможность: назначаем АСП плюс даем работу, - а он говорит: "Не буду работать, буду получать только АСП". А мы ему говорим: "Извините, тогда АСП назначаться не будет". То есть вот эти вещи у нас есть. Поэтому нужно будет рассмотреть иные формы", - пояснила она.

Также она рассказала о планах ввести социальный аудит при назначении АСП.

"Понятие "социальный аудит" подразумевает, что человек сам задекларирует свои доходы и расходы. И потом уже будет идти назначение (АСП - прим. ред.). Для него ничего не поменяется. К графе доходы появится графа "расходы". Разработанные нормы находятся на согласовании с госорганами", - пояснила глава Минтруда.

Напомним, в феврале в ведомстве сообщали, что адресную социальную помощь полностью автоматизируют.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что виды адресной социальной помощи в зависимости от социального положения семьи или отдельного человека подразделяются на два вида:

  1. Безусловная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.
  2. Обусловленная денежная помощь – вид адресной социальной помощи, оказываемой в форме ежемесячных денежных выплат одиноким и (или) одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного (трудоспособных) члена (членов), в том числе физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа, при условии его (их) участия в мерах содействия занятости и (или) при необходимости социальной адаптации.  

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174161-proveryat-rashody-grazhdan-pretenduyushchih-na-asp-budut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie