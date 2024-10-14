Потепление прогнозируют в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме: Сильный дождь пообещали в начале недели в Шымкенте

14 октября в Астане будет переменная облачность. Температура в среднем составит -2 градусов. Днем воздух может прогреться до +3 градусов, но ночью температура опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

15 октября - вновь без осадков. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит +6 градусов, а минимальная опустится до -4 градусов. Скорость ветра составит до 6,7 м/с.

16 октября прогнозируется пасмурная погода. Средняя температура в районе +2 градусов. Днем температура поднимется до +7 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

17 октября в Астане обещают ясную погоду. Температура в среднем ожидается в районе +4 градусов. Максимально температура поднимется до +8 градусов, а опуститься может до -1 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,5 м/с.

18 октября - без осадков. Среднесуточная температура поднимется до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а ночью похолодает до +2 градусов. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

19 октября в Астане будет пасмурно. Температура в среднем остановится на отметке +7 градусов. Максимальная температура составит +11 градусов, минимальная - в районе +4 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

20 октября, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит +8 градусов. Воздух может прогреться и до +11 градусов, но ночью похолодает до +6 градусов. Скорость ветра составит 6,8 м/с.