Сильный дождь пообещали в начале недели в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

14 октября в Шымкенте обещают сильный дождь. Температура в среднем составит +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +14 градусов, но ночью температура опустится до +10 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

15 октября ожидается небольшой дождь. Температура составит около +10 градусов. Максимальная температура составит +11 градусов, а минимальная - в районе +9 градусов. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

16 октября ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура - в районе +6 градусов. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

17 октября в Шымкенте пообещали переменную облачность. Температура в среднем составит +10 градусов. Максимально температура поднимется до +15 градусов, а опуститься может до +5 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,8 м/с.

18 октября ожидается ясная погода. Среднесуточная температура поднимется до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

19 октября - переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке +18 градусов. Максимальная температура составит +25 градусов, минимальная - в районе +12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

20 октября, по прогнозам, вновь будет переменная облачность. Средняя температура составит +19 градусов. Воздух может прогреться и до +28 градусов, но ночью похолодает до +12 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.