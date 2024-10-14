Дожди в середине недели пообещали в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 14 по 20 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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14 октября в Алматы ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем составит +11 градусов. Днем воздух может прогреться до +16 градусов, но ночью температура опустится до +6 градусов. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

15 октября ожидается небольшой дождь. Температура составит около +10 градусов. Максимальная температура - в районе +11 градусов, а минимальная опустится до +9 градусов. Скорость ветра составит до 3,2 м/с.

16 октября прогнозируют умеренный дождь. Средняя температура - около +6 градусов. Днем температура поднимется до +10 градусов, а ночью опустится до +4 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

17 октября в Алматы обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,6 м/с.

18 октября будет ясная погода. Среднесуточная температура составит +8 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов, а ночью похолодает до +4 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

19 октября вновь прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +11 градусов. Максимальная температура составит +16 градусов, минимальная - около +7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,9 м/с.

20 октября, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Средняя температура составит +15 градусов. Воздух может прогреться и до+19 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.