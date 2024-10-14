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Знание языка, конституции и истории: утверждены требования для получения гражданства Казахстана

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Открытый сайт eGov на ноутбуке и паспорт РК в руке
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Приказом министра науки и высшего образования утверждены объемы знаний госязыка, истории и Конституции Казахстана при приеме в гражданство, передает NUR.KZ.

Приказ министра науки и высшего образования от 8 октября 2024 года № 479 "Об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции Республики Казахстан, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан" опубликован в ИС "Параграф".

"Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 36 (тридцати шести) баллов, основ Конституции Республики Казахстан не менее 9 (девяти) баллов, а также истории Казахстана не менее 15 (пятнадцати) баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.

Приказ введен в действие с 12 октября.

Напомним, в мае этого года глава Миннауки и высшего образования на брифинге в кабмине рассказал, как и кто будет сдавать тесты на получение и восстановление гражданства Казахстана.

"Теперь действительно - для получения гражданства либо его восстановления нужно будет сдавать тест. Это нормальная практика: в США, Германии, Канаде, Турции, России есть такие тесты. Три компонента этого теста будет. Первое - это знание государственного языка, казахского языка, второе - знание основ Конституции, и третье - основ истории Казахстана. Сейчас мы создаем специальную рабочую группу.

Сами правила и тесты еще не разработаны. Мы будем их разрабатывать. По мере готовности можем отдельно сообщить, как это будет выглядеть", - заявил тогда Саясат Нурбек.

Тогда же в МВД напомнили, что знание госязыка, основ истории и Конституции Казахстана станут обязательным условием для получения гражданства страны.

Также в мае президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".

В подписанном законе говорится, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

В августе стало известно, что для получения гражданства Казахстана теперь также нужен сертификат на знание госязыка. Такие поправки внесены в правила приема, оформления и рассмотрения заявлений на гражданство РК.

Добавим, что согласно Закону "О гражданстве РК" гражданство Казахстана приобретается:

  • по рождению;
  • в результате приема в гражданство Республики Казахстан;
  • по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами Республики Казахстан; по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

При этом согласно статье 20-1 данного закона, лишение гражданства РК допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан, в результате которых причинен иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173821-znanie-gosyazyka-konstitucii-i-istorii-utverzhdeny-pravila-dlya-polucheniya-kazahstanskogo-grazhdanstva/

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