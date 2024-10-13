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Снегопад, гололед и ветер обещают на части Казахстана в понедельник

Опубликовано:

Женщина с зонтом
Женщина с зонтом. Иллюстративное фото: Getty images / Bill Hornstein

В понедельник, 13 октября, в некоторых частях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Выпадут осадки в виде снега и дождя, ожидается гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

14 октября на юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области - порывы ветра до 15-20 м/с.

В этот же день на севере области Ұлытау прогнозируют метель, гололед. Ночью и утром на юге, в центре области - туман.

Предстоящей ночью на западе, севере области Абай ожидается снег, на юге - осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке, юге - туман.

14 октября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области синоптики обещают снег, на юге области - осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке региона - туман.

В понедельник на северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области - чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

14 октября в горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах - гроза. Ночью и утром в горах - туман.

В Шымкенте будет гроза.

Завтра днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных районах области - гроза. Ночью и утром в горных районах - туман. В Таразе будет дождь с грозой.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер до 18-23 м/с.

14 октября на западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре Актюбинской области - порывы ветра до 15-18 м/с. На севере области - высокая, на западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Акмолинской области предупреждают о гололедице. Ночью и утром на на западе, юге области ожидается туман.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173653-snegopad-gololed-i-veter-obeshchayut-na-chasti-kazahstana-v-ponedelnik/

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