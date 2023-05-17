О наказании за поборы в школе напомнили в Антикоре в преддверии последнего звонка

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Антикоре напомнили о наказании за поборы в школе и дорогие подарки учителям в преддверии школьных линеек. Об этом сообщается на официальном сайте Департамента Антикора по Алматинской области.

"Ежегодно существует практика поборов в школах на проведение последних звонков, выпускных вечеров и дорогостоящие подарки учителям и директорам школ.

Родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов. В Казахстане бесплатное среднее образование. Поборы категорически запрещены во всех школах", - говорится в сообщении Департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области.

Однако, отмечают в Антикоре, в ведомство поступило более 20 обращений по фактам поборов в школах. В службе напомнили: за это предусмотрена ответственность.

Так, директор школы может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности за получение незаконного материального вознаграждения и взятки. В качестве административного наказания директору грозит штраф размером в 600 МРП, а в качестве уголовного - штраф в размере 20-кратной суммы взятки или лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Что касается учителей, то им запрещено дарить подарки, стоимостью более 10 МРП (34 500 тенге), в противном случае подарок грозит обернуться педагогу штрафом в 2000 МРП (6 900 000 тенге).

В ведомстве напомнили, что обратиться с сигналом о незаконном сборе денег с родителей или работников граждане могут по номеру 1424.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020949-o-nakazanii-za-pobory-v-shkole-napomnili-v-antikore-v-preddverii-poslednego-zvonka/