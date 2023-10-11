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"Путевка в Грузию": разборки из-за подарка учителю устроили родители в Актау

Опубликовано:

Батуми
Батуми. Иллюстративное фото: pixabay.com

Родители учащихся школы-лицея №7 в Актау устроили разборки из-за подарка, якобы сделанного учителю. Ситуацию прокомментировали директор учебного заведения и в городском отделе образования, передает Lada.kz.

Жительница Актау рассказала, что ее ребенок учится во втором классе школы-лицея №7. По ее словам, она исправно сдавала деньги родительскому комитету до тех пор, пока не выяснилось, что классному руководителю за счет родителей якобы подарили путевку в Грузию.

"Я никогда не отказывалась сдавать деньги на классные нужды, но всему есть разумный предел. Дело в неугомонности и непомерной активности мамочек из родительского комитета. В подтверждение своих слов я предоставляю аудиосообщение одной из родительниц, которая рассказывает, как она в прошлом году на собранные нами деньги подарила без нашего ведома учителю путевку в Грузию. На все наши претензии родительский комитет заверяет, что мы сдаем совсем немного, от этого лучше самим же детям. Но лично я не вижу никакой пользы от подобных поборов, а только лишь вред", - рассказывает женщина.

Родительница потребовала провести проверку в школе.

"Поскольку я в числе других родителей выражала возмущение поведением родительского комитета, я попала в список "нежеланных" родителей класса, а мой ребенок с первого класса стал носить домой двойки и отношение к нему явно предвзятое. Я требую, чтобы к детям было равное отношение, и вообще считаю, что при всем желании учитель мог бы пресечь все поборы раз и навсегда", - уверяет мать ребенка.

Другая родительница говорит, что вопросы к родительскому комитету возникли из-за отсутствия прозрачности.

"В прошлом году на день учителя классному руководителю подарили путевку в Грузию. Мы узнали об этом только зимой, когда родительский комитет заявил нам, что деньги закончились, надо еще раз сдавать. Изначально говорили, что сдаем на нужды класса: воду и туалетную бумагу. Но без нашего ведома, ни с кем не советуясь, родители решили сделать дорогой подарок.

В этом году я отказалась сдавать деньги. Я не раз просила классного руководителя успокоить родительский комитет. Уверена, что она могла бы урегулировать эту ситуацию, ведь она знала, что не все в классе приветствуют такие подарки, и вообще это противозаконно. Помимо этого, я наблюдаю, как в классе делят детей, те, чьи родители не активничают в родительском чате, получают заниженные оценки и испытывают дискомфорт", - утверждает женщина.

Директор школы-лицея №7 Гульден Имангалиева заявила, что конфликт произошел между родителями из-за неприятной ситуации у детей, якобы один школьник толкнул другого и с тех пор взрослые разделились на два лагеря.

Что касается денежных сборов, то администрация школы уверяет - никаких поборов нет, и путевку за границу педагог в качестве подарка не принимал.

Классный руководитель в интервью Lada.kz тоже опроверг информацию о путевке, заявив, что это ложь.

"Я знаю, что учитель был в отпуске в Грузии, но не за счет родителей. С педагогическим составом я веду разъяснительные беседы систематически. Все знают, что учителям запрещено принимать подарки", - прокомментировала Гульден Имангалиева.

В отделе образования Актау отметили, что родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены. В ведомстве обещали разобраться в ситуации.

Напомним, в преддверии нового учебного года в Антикоре напомнили о наказании за поборы в школе и дорогие подарки учителям.

"В Казахстане бесплатное среднее образование. Поборы категорически запрещены во всех школах", - указали в ведомстве.

При этом, пояснили в Антикоре, к ним поступило более 20 обращений по фактам поборов в школах, а за это предусмотрена ответственность.

Что касается учителей, то им запрещено дарить подарки стоимостью более 10 МРП (34 500 тенге), в противном случае это может обернуться педагогу штрафом в 2000 МРП (6 900 000 тенге).

Обратиться с сигналом о незаконном сборе денег с родителей или работников казахстанцы могут по номеру 1424.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040575-putevka-v-gruziyu-razborki-iz-za-podarka-uchitelyu-ustroili-roditeli-v-aktau/

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