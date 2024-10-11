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Вынуждены ждать очередь неделями: в КГД ответили на жалобы перевозчиков на границе с Китаем

Опубликовано:

Две фуры стоят рядом
Большегрузы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Перевозчики пожаловались на то, что не могут занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем. В Комитете госдоходов Минфина прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали перевозчики, в сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур Жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед.

В связи с этим компании обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты более трех дней. На сегодня бронь доступна на месяц вперед, говорят в КГД.

Еще авторы обращения утверждают, что большую часть свободных слотов бронируют российские перевозчики по незнанию или "на всякий случай". Однако при этом позже от своей очереди отказываются, в результате пункт "простаивает", а добросовестные компании вынуждены ждать неделями.

Еще перевозчики пожаловались на то, что в Telegram-чатах техподдержки сервиса CarGoRuqsat высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов. При этом якобы используются программы-роботы (боты), которые за доли секунды успевают занять освободившуюся очередь.

Тем не менее в КГД отметили, что внедрение системы электронной очереди на государственной границе позволило решить проблемы с прозрачностью процедур и планированием грузоперевозок. Это положительно сказалось на грузообороте и транзитных возможностях страны.

"Однако появляются случаи, когда отдельные лица пытаются подорвать работу системы. Они используют различные методы, чтобы обойти установленные правила и сломать выстроенные процессы, видя в этом возможность для нелегального заработка.

Как следствие, искусственно созданный ажиотаж на границе приводит к завышению стоимости перевозок и формированию теневого оборота. Эти процессы негативно сказываются на стоимости транспортных услуг и препятствует честной конкуренции среди перевозчиков", - рассказали в комитете.

В КГД отмечают, что схема с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов была выявлена самим регистратором электронной очереди и разработчиком сервиса в лице АО "Информационно-учетный центр" Минфина РК.

"Для системного решения проблемы и закрытия лазейки были предприняты шаги - теперь бронь которая высвобождается, не появляется в реестре "свободных". То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь "сгорает", что делает невозможным "вторичный рынок" бронирований. Ранее она высвобождалась в рандомном (случайном) порядке", - гласит сообщение.

Кроме того, госорганы хотят внедрить штрафные санкции в виде удержания денег за не проезд.

Так, если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве добровольной компенсации с него списывается сумма в размере 100 МРП за простой.

При этом в КГД не исключают, что в дороге могут случаться различные непредвиденные ситуации. Например, водитель может заболеть, тягач сломаться, погода испортиться и так далее. В связи с этим нужно оставить возможность отзыва брони без штрафа.

Тем не менее, штрафные санкции дисциплинируют участников рынка.

Возврат к "живой очереди" даже на самом проблемном направлении - в КНР - не решение проблемы, считают эксперты КГД. Так как старые коррупционные схемы с пресловутым "человеческим фактором" не приемлемы и не будут воссоздаваться снова.

Кроме того, несмотря на внедрение цифровых решений, физически пункты имеют ограниченную пропускную способность.

Напомним, что с 1 по 3 октября пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно не осуществлялся.

Между тем с 7 октября на автомобильном пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области России, сопредельном с Казахстаном (пункт пропуска "Таскала"), идет ремонт дорожного покрытия на полосе для грузового. Примерно его могут завершить к концу октября. В связи с этим там введены ограничения.

Недавно стало известно, что грузопоток на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области, на границе с Россией увеличится. До этого дальнобойщики жаловались на то, что ждут свою очередь часами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173174-vynuzhdeny-zhdat-ochered-nedelyami-v-kgd-otvetili-na-zhaloby-perevozchikov-na-granice-s-kitaem/

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